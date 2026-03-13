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БелЖД снимает составы Stadler

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  • 13.03.2026, 11:55
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БелЖД снимает составы Stadler

Поезда уходят с брестского направления.

Между Минском и Брестом временно изменится формат движения поездов межрегиональных линий бизнес-класса. Вместо составов Stadler FLIRT на маршруте будут курсировать обычные поезда. Об этом сообщили в Белорусская железная дорога.

Причиной изменений стала необходимость внепланового ремонта поездов Stadler.

С 13 марта пассажиров по маршруту Минск — Брест будет перевозить поезд № 733, сформированный из вагонов локомотивной тяги. Он отправляется из Минска в 17:21 и прибывает в Брест в 21:06.

С 14 марта аналогичные изменения коснутся и обратного рейса: поезд № 734 будет отправляться из Бреста в 06:34 и прибывать в Минск в 10:41.

Отметим, после введения против режима Лукашенко все чаще ломаются швейцарские и польские поезда. У БелЖД нет возможности приобрести запчасти.

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