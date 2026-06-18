Белорусская экономика подала два интересных сигнала 2

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Растет количество налички и объем широкой денежной массы.

По данным Национальный банк Республики Беларусь, на 1 марта объем наличных денег в обращении продолжил увеличиваться и впервые превысил 15 млрд рублей, достигнув 15,046 млрд. Это на 482 млн рублей больше, чем было на начало февраля. Месяцем ранее рост был значительно скромнее — всего около 83 млн рублей.

Увеличился и общий объем широкой денежной массы — до 102,865 млрд рублей. При этом показатель пока не превысил январский уровень: на 1 января он составлял более 103 млрд рублей.

Отметим, рост количества наличных денег может свидетельствовать о том, что белорусы все меньше доверяют банкам. Рост объема широкой денежной массы обычно говорит о работе «печатного станка».

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