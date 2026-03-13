В Могилеве обнаружили «вирус Шредингера»4
- 13.03.2026, 12:21
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Власти сначала объявили вспышку, а затем удалили сообщение.
В Могилёве возникла путаница вокруг сообщений о вспышке норовирусной инфекции. Несколько СМИ 10 марта со ссылкой на Могилёвский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сообщили о росте заболеваемости норовирусом в городе и Могилёвском районе, заметил сайт orsha.eu.
Однако позже ситуация стала менее ясной. В Telegram-канале эпидемиологической службы, на который ссылались журналисты, соответствующее сообщение сейчас отсутствует. Канал регулярно обновляется, но в дни, когда информация начала распространяться в медиа, публикаций нет, что может указывать на удаление поста.
При этом ранее, 3 марта, на канале появлялось сообщение о ликвидации вспышки норовирусной инфекции в одной из школ — Гимназия №4 Могилёва.
Позже, 11 марта, руководитель эпидемиологической службы опубликовал видеообращение, в котором заявил, что уровень заболеваемости норовирусом в Могилёве сейчас даже ниже обычного. Это заявление прозвучало уже после публикаций в СМИ о возможной вспышке.
Таким образом, остается неясным, имела ли место новая вспышка заболевания и насколько она была масштабной. Судя по имеющейся информации, отдельные случаи могли фиксироваться, однако официальные структуры не подтверждают серьезного роста заболеваемости.