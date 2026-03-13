Путина лишили денег 3 Альфред Кох

13.03.2026, 12:27

10,398

Альфред Кох

ВСУ можно поздравить с успешной атакой.

Прошли четыре года и семнадцать дней войны. На сегодняшних картах ISW можно видеть, что в Запорожской области ВСУ южнее Малой Токмачки по фронту в 3 км продвинулось на юг на 2 км. Также в Харьковской области, юго-восточнее Купянска, украинским войскам удалось вытеснить россиян из Ковшаровки и Куриловки.

В то же время, после некоторого перерыва, россияне возобновили свое наступление в Донецкой области. Сегодня они продвинулись там в двух местах. Во-первых, северо-западнее Покровска, они по фронту в 4 км продвинулись на 6 км и полностью заняли село Гришино. А во-вторых, севернее Удачного россияне по фронту в 4 км продвинулись дальше на север на 2 км. На этом все сегодняшние изменения линии фронта (согласно картам ISW) – заканчиваются.

Уже некоторое время я наблюдаю интересную картину: ВСУ активно наступают (а россияне, соответственно, отступают) в Днепропетровской и Харьковской областях, но в Донецкой области ситуация либо статична, либо наступают исключительно россияне.

Если предположить, что Путин, действительно, о чем-то договорился с Трампом во время их встречи на Аляске, если пресловутый «дух Анкориджа» действительно существует, то тогда россияне вполне последовательны: они не очень-то бьются за те территории, которые (в соответствии с этими договоренностями) они так или иначе должны оставить (то есть за Днепропетровскую и Харьковскую области), но продолжают упорно продвигаться там, где они считают, что достигли соглашения с Трампом.

То есть тезис Путина о том, что если Украина добровольно не согласиться уйти из Донбасса, то Россия добьется этого силой, продолжает реализовываться. Плохо, медленно, криво и косо, с огромными потерями – но россияне продвигаются в Донецкой области. И это факт, который невозможно отрицать.

Сколько времени это у них займет – непонятно. Может год, а может – два… А может вовсе ничего у них не получиться и ВСУ никогда не сдадут Краматорск и Славянск… Ничего этого сейчас предсказать невозможно. Но то, что план у Путина именно такой – мне кажется бесспорным.

Косвенно это, конечно, свидетельствует, о том, что путинское войско выдыхается и уже не может (как раньше) наступать по всему фронту, а вынуждено сосредотачиваться только на особо важных направлениях. Но может это просто более рациональная тактика: чего, мол, попусту тратить ресурсы, если все равно с этих территорий придется уходить?

Судя по всему Путин сильно дорожит своими новыми отношениями с США и не хочет в глазах Трампа выглядеть недоговороспособным. К тому же это дает ему некоторое моральное превосходство: ведь наверняка в Анкоридже Трамп в ответ взял на себя какие-то обязательства по уступкам Украины, которые он теперь не может выполнить из-за непреклонной позиции Зеленского.

А может я все это напрасно напридумывал и россияне вот уже месяц отступают в Днепропетровской области просто потому, что ВСУ их бьют и они не могут удержать своих позиций. Такое ведь тоже может быть, почему нет? Так что это я все просто так, мысли вслух, без всякой задней мысли… Хочу, чтобы меня тут правильно поняли: в данном случае, я вовсе не настаивают на своей правоте.

Тут важно отметить еще одну особенность, которая сейчас начала проявляться в тактике россиян на поле боя. Они начали активно применять т.н. «дроновые атаки». Это новая тактика, которую сейчас (в марте 2026-го) активно обсуждают военные аналитики.

Поскольку артиллерия и бронетехника как главные инструменты прорыва давно уже отошли на второй план, уступив место сначала «мясным штурмам», а затем «проникновению малых групп», то теперь на смену этим тактикам пришли «атаки роем дронов».

Как это выглядят сегодня? Вместо того чтобы посылать группы пехоты на укрепления, россияне создают непрерывный поток FPV-дронов над конкретным участком (шириной 1–2 км). В небо поднимается до 50–100 дронов одновременно. Они поражают всё, что движется: от грузовиков со снабжением до одиночных бойцов в окопах. В результате позиции ВСУ оказываются в полной изоляции. К ним невозможно подвезти боеприпасы или эвакуировать раненых.

Накануне атаки используются специализированные дроны: одну группу БПЛА используют для дистанционного минирования путей отхода украинских сил, другие (тяжелые дроны типа «Баба-яга» или их аналоги) сбрасывают мощные фугасы на блиндажи, буквально «разбирая» укрепления по бревнам до того, как туда подойдет пехота.

Также в операциях марта 2026 года всё чаще фиксируется связка: воздушный дрон-разведчик наводит наземный дрон-камикадзе. Наземные роботы на гусеничном ходу заезжают прямо в окопы или подвозят взрывчатку к дотам. Это позволяет штурмовым группам заходить на позиции, которые уже фактически «зачищены» роботами.

Как пишут военные эксперты, основная борьба сейчас идет в радиоэфире. Российские операции строятся на смене частот управления дронами. Как только украинские системы РЭБ адаптируются к одной частоте, «рой» переключается на другую, что позволяет дронам преодолевать защитные купола.

В итоге (как всегда и бывает) война превратилась в «битву инженеров». Пехота теперь заходит на позиции только тогда, когда дроны подавили огневые точки. Это снижает потери в живой силе атакующей стороны, но делает оборону крайне тяжелой из-за невозможности поднять голову из блиндажа.

Наверняка подобной тактикой владеет и ВСУ. Но в паблике это обсуждается именно в контексте последних российских атак. Нет сомнения в том, что это не какое-то внезапное открытие россиян, а следствие общего медленного прогресса всей дроновой технологии войны. Но это уже новое (уже четвертое за эту войну) поколение методов войны. Поэтому я так подробно на нем и остановился.

В ночь на сегодня россияне выпустили по Украине 94 БПЛА. Украинские силы ПВО перехватили 77 из них. Зафиксировано попадание 16 вражеских БПЛА в 11 местах и падение обломков – в одном.

Итоги этой атаки таковы: в Запорожье около 40 тыс. потребителей остались без электричества и теплоснабжения. В Золочеве (Харьковская область) при тушении пожара, вызванного попаданием российского беспилотника, пострадали шестеро спасателей. Также дроны атаковали автомобили ГСЧС и энергетиков, ранения получили семь человек. В Менском районе Черниговской области в результате атаки погибла девочка. В двух областях Украины зафиксированы попадания по транспортной инфраструктуре: повреждены тепловозы и железнодорожные пути.

В свою очередь МО РФ сообщает, что за прошедшие сутки на территории России были сбиты 144 украинских БПЛА. Сколько их достигло своих целей – не сообщается.

Главным итогом этой атаки стало повреждение в Краснодарском крае нефтебазы в Тихорецке, входящей в структуру «Черномортранснефти». Это один из крупнейших нефтяных хабов в южной части России, который является ключевым звеном в поставках нефтепродуктов в порт Новороссийска.

В результате удара на нефтебазе начался пожар. Первоначально сообщалось о возгорании на площади около 150 квадратных метров. Но позже появились данные о расширении площади пожара до 3 800 квадратных метров. На видео с места происшествия видно как минимум два отдельных очага возгорания, предположительно – горящие резервуары с топливом.

Российские власти подтвердили факт пожара, но традиционно заявили, что возгорание произошло из-за «падения обломков сбитых БПЛА». Сообщается также, что в тушении было задействовано более 250 человек, 69 единиц техники и пожарный поезд, что также свидетельствует о том, что пожар был серьезным.

Тут важно отметить, что «Тихорецкий нефтяной хаб» является единственной веткой, через которую нефтепродукты поступают в Новороссийский порт. Удар по этой инфраструктуре наносит серьезный ущерб экспорту нефти через Черное море, особенно на фоне недавних украинских атак на терминал «Шесхарис».

Так что ВСУ можно поздравить с удачной атакой: у Путина будет меньше денег от экспорта нефти, несмотря на то, что сейчас цены на нее резко выросли из-за войны в Персидской заливе.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com