«Кремль потерял влияние на всем постсоветском пространстве» 11 13.03.2026, 13:01

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Z-патриот дал беспощадную оценку перспективам РФ.

Решение Молдовы о выходе из базовых договоров СНГ стало очередным доказательством, что Москва полностью утратила авторитет и влияние на постсоветском пространстве. Об этом написал в письме известный российский Z-патриот, военный преступник Игорь Стрелков, передает Dialog.UA.

Чекист винит в случившемся Кремль, который, с его слов, пытаясь влиять на страны бывшего СССР, делал ставку на самых одиозных личностей.

«Все это выливалось в один сплошной распил казенных денег, в одно сплошное разорение казны с результатами не просто нулевыми, а строго отрицательными. Сейчас мы пожинаем плоды… Влияние России и в Молдове, и в Казахстане, и во многих других бывших республиках, которые формально еще входят в СНГ, утеряно если не безвозвратно, то практически полностью», — пишет Стрелков.

Он констатировал, что на сегодня в странах СНГ нет никакого российского лобби. Есть только «прохиндеи», которые берут у Кремля деньги и ничего не делают для усиления Москвы.

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