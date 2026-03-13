Идея Лукашенко напоминает пророческую комедию

Идея Лукашенко напоминает пророческую комедию1
- 13.03.2026, 12:52
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К счастью, в Беларуси люди умнее.
По сюжету фильма «Идиократия» Майка Джаджа в Америке будущего одна влиятельная и очень жадная до денег корпорация сумела навязать гражданам спортивный напиток с электролитами, пишет «Салiдарнасць».
Навязать настолько настойчиво и успешно, что им в итоге стали поливать даже посевы сельскохозяйственных культур. Нужно ли говорить, что в стране вскоре в полный рост встала проблема урожая и голода.
Но исправить ситуацию долгое время не могли из-за банального отупления общества: даже высокопоставленные сотрудники администрации президента не могли сложить дважды два, чтобы понять, в чем корень проблемы.
К счастью, в реальной жизни в сегодняшней Беларуси с общим уровнем образования все куда лучше, чем в «Идиократии».
Да вот только беда в том, что интеллект и наличие логики у белорусских чиновников в последенее время перестали быть помехой на пути реализации «плодотворных» идей правителя.
Остается лишь надеяться, что с предложением засолить песчаные почвы разберутся с той же скоростью, что и в случае с отключением освещения в городах. Или на то, что Коля Лукашенко уже прочитал в интернете про солончаки.