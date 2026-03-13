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МЧС и Белгидромет опровергли прогнозы «синоптика» Лукашенко

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  • 13.03.2026, 13:45
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МЧС и Белгидромет опровергли прогнозы «синоптика» Лукашенко

В Беларусь пришли паводки.

В настоящее время в трёх районах двух областей Беларуси остаются подтопленными два частных подворья, две хозяйственные постройки и один участок автодороги, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

По данным МЧС, в этом году подтопления отмечались в четырёх областях и 16 районах, затронув 18 жилых домов, 8 подвалов, 44 подворья и 11 хозяйственных построек.

Согласно Белгидромету, на большинстве рек (бассейны Западной Двины, Днепра, Сожа, Березины и Припяти) сохраняется ледостав с полыньями и разводьями, наблюдается вода на льду. Ледоход зарегистрирован на Припяти (участок Черничи — Мозырь) и Березине (Борисов).

Стоит отметить, что Лукашенко 3 марта заявил, что паводков в Беларуси не будет. Как мы видим, диктатор ошибся.

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