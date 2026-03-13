Журналист назвал день, в который может быть свергнут режим аятолл 2 13.03.2026, 13:47

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Фото: AP

Есть признаки развала системы.

Немецко-иранский журналист Михель Абдоллахи в программе предсказал возможный конец иранского режима с точностью до дня, пишет Bild.

«По иранскому календарю последний вторник перед концом года [по мусульманскому календарю] — это вторник на следующей неделе — это что-то вроде Нового года, там прыгают через огонь и люди празднуют. Это день, который в Иране всегда приводил к беспорядкам.

Стреляют петардами, и молодежь находится на улицах. Может быть, что если люди в этот день выйдут на улицы, чтобы также выплеснуть свою злость, что-то произойдет».

«Конец месяца поста Рамадан в этом году приходится на очень уникальную комбинацию — почти на тот же день, что и праздник Нового года [следующая среда]. Но магазины закрыты, никто не хочет ничего покупать, никто не хочет выходить. Потому что многие семьи оплакивают погибших, массовые расправы 8 и 9 января ещё очень свежи в памяти. Сейчас не празднуют.

Вот что мне сообщают: мы только ждём, чтобы нам сказали — снова выходите на улицы, чтобы мы освободились от этой системы. Мы хотим дышать. Мы хотим жить», — продолжает Абдоллахи.

Основные признаки приближающегося переворота в Иране, по словам эксперта — первые трещины в системе:

«Государственное телевидение поражено. Тем временем на улицах по ополченцам Басидж на их контрольно-пропускных пунктах наносятся удары дронами. И если перестанут поступать деньги, у простых ополченцев Басидж (одно из подразделений КСИР) и у Корпуса стражей революции просто не будет еды».

Из Ирана, по словам Абдоллахи, поступают сообщения, что часть военных больше не является на службу и дезертирует: «У меня нет ощущения, что все это происходит хаотично. Скорее мы находимся в процессе исторических перемен. Похоже, будто иранское население хотят подготовить к дню Х».

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