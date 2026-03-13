Лукашенко прорвало

Лукашенко прорвало46
- 13.03.2026, 14:13
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Диктатор на молочной ферме высказался о войне в Иране.
Лукашенко, долгое время избегавший комментариев по войне США и Израиля против Ирана, прорвало во время посещения молочно-товарного комплекса «Трилесино-агро» 13 марта.
«Разбомбили страну. Древняя страна. Очень духовитые люди, мусульмане. Началась война», — сказал он, напомнив о своей встрече с послом Ирана.
«Мы не ввязываемся в эту войну. Я не хочу навязать своей стране какие-то проблемы. Там американцы с евреями уже столько себе проблем создали», — сказал правитель.
По мнению Лукашенко, атака не достигла своих целей.
«Я знаю, что они хотели — это 4-5 пунктов, начиная от свержения власти и заканчивая бомбежками ядерных объектов, отказа от ядерного оружия. Ничего не получилось», — сказал он, заявив, что в Иране «много прорыли тоннелей и спрятали» свои объекты.