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Лукашенко прорвало

46
  • 13.03.2026, 14:13
  • 19,384
Лукашенко прорвало

Диктатор на молочной ферме высказался о войне в Иране.

Лукашенко, долгое время избегавший комментариев по войне США и Израиля против Ирана, прорвало во время посещения молочно-товарного комплекса «Трилесино-агро» 13 марта.

«Разбомбили страну. Древняя страна. Очень духовитые люди, мусульмане. Началась война», — сказал он, напомнив о своей встрече с послом Ирана.

«Мы не ввязываемся в эту войну. Я не хочу навязать своей стране какие-то проблемы. Там американцы с евреями уже столько себе проблем создали», — сказал правитель.

По мнению Лукашенко, атака не достигла своих целей.

«Я знаю, что они хотели — это 4-5 пунктов, начиная от свержения власти и заканчивая бомбежками ядерных объектов, отказа от ядерного оружия. Ничего не получилось», — сказал он, заявив, что в Иране «много прорыли тоннелей и спрятали» свои объекты.

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