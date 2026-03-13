Лукашенко прорвало 46 13.03.2026, 14:13

19,384

Диктатор на молочной ферме высказался о войне в Иране.

Лукашенко, долгое время избегавший комментариев по войне США и Израиля против Ирана, прорвало во время посещения молочно-товарного комплекса «Трилесино-агро» 13 марта.

«Разбомбили страну. Древняя страна. Очень духовитые люди, мусульмане. Началась война», — сказал он, напомнив о своей встрече с послом Ирана.

«Мы не ввязываемся в эту войну. Я не хочу навязать своей стране какие-то проблемы. Там американцы с евреями уже столько себе проблем создали», — сказал правитель.

По мнению Лукашенко, атака не достигла своих целей.

«Я знаю, что они хотели — это 4-5 пунктов, начиная от свержения власти и заканчивая бомбежками ядерных объектов, отказа от ядерного оружия. Ничего не получилось», — сказал он, заявив, что в Иране «много прорыли тоннелей и спрятали» свои объекты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com