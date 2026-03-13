ВСУ на юге смогли перехитрить россиян и перехватить инициативу 4 13.03.2026, 14:30

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Украинский офицер раскрыл подробности.

Украинским защитникам удалось осуществить неожиданные для российских захватчиков действия на Александровском направлении – они перехватили инициативу и продолжают осуществлять контрнаступательные действия. Об этом рассказал офицер отделения коммуникаций 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск Сергей Колесниченко в эфире канала Киев24.

Военный объяснил, что украинские защитники смогли перехватить инициативу благодаря сочетанию нескольких факторов.

«Прежде всего, это тщательное планирование операции и выбранная стратегия действий, которая позволила навязать противнику невыгодный для него темп боевых действий. Важную роль сыграл эффект неожиданности, когда наши подразделения действовали там и тогда, где враг этого не ожидал», - подчеркнул Колесниченко.

«Разведка своевременно выявляет позиции противника, беспилотные системы уточняют цели и корректируют огонь, а артиллерия наносит поражение по живой силе, технике и логистике. В результате противник больше вынужден реагировать на наши действия, чем реализовывать собственные планы. Именно это позволяет постепенно перехватывать инициативу и создавать условия для дальнейшего продвижения наших подразделений», - отметил офицер.

Также у него спросили, улучшит ли освобождение Днепропетровской области ситуацию на смежных участках фронта и повлияет ли это на ситуацию в Донецкой и Запорожской областях.

«Любые успехи Сил обороны Украины на отдельных участках фронта, безусловно, влияют на общую оперативную обстановку. В то же время каждое направление имеет свою специфику, свою интенсивность боевых действий и группировки противника. Поэтому говорить о прямом влиянии событий на одном направлении на ситуацию, в частности в Донецкой области или вблизи Гуляйполя, было бы преждевременно», – сказал он.

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