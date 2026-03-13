В Беларуси объявили штормовое предупреждение 2 13.03.2026, 14:32

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Впервые за долгое время.

В пятницу утром, 13 марта, Белгидромет впервые за долгое время объявил штормовое предупреждение. Речь идёт не о ветре или урагане, а о гидрологической опасности.

На притоке Припяти — реке Птичь у деревни Першая Слободка в Петриковском районе Гомельской области — уровень воды приблизился к опасно высокой отметке: до критической отметки осталось всего 20 см, при этом вода поднимается примерно на 14 см в сутки.

«В ближайшие дни уровень воды может достичь и превысить опасную отметку», — предупреждают гидрологи, объясняя этим причину штормового сигнала.

Кроме того, на субботу, 14 марта, синоптики объявили жёлтый уровень опасности из-за возможной гололедицы ночью и утром на отдельных участках дорог.

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