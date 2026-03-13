Россиянам посоветовали «не задерживаться надолго» в Беларуси.

Россиянка под ником n.kutepova разместила пост в соцсети Threads о своем приезде в Беларусь и опубликовала фото из Минска. Белорусы поблагодарили ее за правильное написание названия нашей страны, но посоветовали надолго в ней не задерживаться. Сайт Charter97.org приводит некоторые из популярных комментариев под постом:

— Сходите в «Васильки», а потом обратно на вокзал. Делать в Беларуси нечего, за день управитесь.

— Надолго не задерживайтесь.

— Пора уезжать.

— Смотри-ка, за пару месяцев научились правильно страну писать.

— Я даже не знаю, порадоваться или посочувствовать

— Когда назад?

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