ПВО НАТО перехватила иранскую ракету, запущенную по Турции 4 13.03.2026, 16:09

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иллюстративное фото

Анкара потребовала от Тегерана разъяснений по поводу инцидента.

Системы противовоздушной обороны НАТО в восточном Средиземноморье перехватили третью баллистическую ракету, запущенную из Ирана в направлении Турции. Об этом в пятницу сообщило Министерство обороны Турции, сообщает агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По данным ведомства, ракета была уничтожена при попытке войти в турецкое воздушное пространство. Анкара потребовала от Тегерана разъяснений по поводу инцидента.

Ранее силы НАТО уже перехватывали иранские ракеты, направлявшиеся в сторону Турции. Первый запуск был зафиксирован 4 марта — тогда ракета была уничтожена еще на подлете к турецкому воздушному пространству. Вторую ракету, выпущенную 9 марта, сбили после того, как она уже вошла в воздушное пространство страны.

Турецкие власти не раскрывают возможную цель третьей ракеты. Однако, по словам очевидцев, ночью в районе авиабаза «Инджирлик» на юге страны был слышен мощный взрыв, а в близлежащих районах задрожали окна. На базе размещены военнослужащие США, Турции и других стран НАТО.

Анкара подчеркивает, что не хочет участвовать в войне между Ираном, Израилем и США. После каждого подобного инцидента Турция направляла Тегерану дипломатический протест.

«Все необходимые меры принимаются решительно и без колебаний против любых угроз нашей территории и воздушному пространству», — говорится в заявлении турецкого Минобороны.

По данным турецких источников безопасности, в результате перехвата ракеты никто не пострадал, а сообщений о падении обломков не поступало.

Турция, обладая одной из крупнейших армий в НАТО, пока не располагает полностью собственной системой противоракетной обороны. Поэтому страна опирается на интегрированную систему ПВО альянса.

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