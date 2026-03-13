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Ученые рассказали о пользе двух-трех чашек кофе в день

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  • 13.03.2026, 16:54
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Ученые рассказали о пользе двух-трех чашек кофе в день
Фото: Getty Images

Кажется, кофеманы знают некоторые секреты этой жизни.

Китайские ученые из Фуданьского университета обнаружили, что умеренное употребление кофе положительно сказывается на психическом здоровье людей, пишет «Нож».

Более ранние исследования о влиянии бодрящего напитка на психику приводили к противоречивым результатам. Так, согласно некоторым из них, кофе снижало вероятность развития депрессии. Если же верить другим, четкой связи между кофеином и профилактикой ментальных расстройств не существует.

Специалисты из Китая изучили базу данных о состоянии здоровья более чем 461 тыс. жителей Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет.

На старте исследования все участники заполнили опросники о своих повседневных привычках. Они рассказали, сколько чашек кофе обычно выпивают за день, а также описали особенности любимого напитка. Например, кто-то предпочитал капучино без кофеина, другие — крепкий кофе в турке.

Затем ученые наблюдали за добровольцами более 13 лет. Исследователи зафиксировали информацию о возникновении у части людей аффективных расстройств вроде клинической депрессии или тревожности.

Как выяснилось, за все время наблюдений вышеупомянутые проблемы с ментальным здоровьем возникли более чем у 36 тыс. британцев. Команда специалистов учла данные о наличии у людей сопутствующих заболеваний и об особенностях их метаболизма и выявила причинно-следственные связи.

Если верить результатам исследования, любовь к кофе и риск психических заболеваний связаны нелинейно. Так, умеренное употребление кофеина (две-три чашки в день) снижало вероятность появления проблем с ментальным здоровьем, а чрезмерное (более пяти чашек) — повышало.

Ученые уточнили, что растворимый и молотый кофе оказались примерно одинаково эффективными средствами для профилактики расстройств. При этом привычка пить кофе без кофеина никак не коррелировала с изменениями показателей психического здоровья.

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