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Z-пропагандисты: Российская армия в тупике

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  • 13.03.2026, 17:01
  • 9,006
Z-пропагандисты: Российская армия в тупике

Линия фронта превратилась в сплошную «зону поражения».

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал новое видео, в котором собрал недавние высказывания российских военных блогеров и пропагандистов о ситуации на фронте войны против Украины.

В ролике приведены фрагменты из эфиров Виктора Баранца, Максима Калашникова и Максима Климова. По словам Казанского, многие из них уже открыто говорят о стратегическом тупике для российской армии.

Российские пропагандисты признают, что наступление фактически остановилось: войска несут значительные потери, но не достигают заметных результатов. Одной из ключевых причин они называют резкий рост роли беспилотников в современной войне.

По их словам, из-за огромного количества дронов линия фронта превратилась в сплошную «зону поражения», через которую подразделениям оккупантов крайне сложно продвигаться.

Звучит и критика в адрес военного командования. Некоторые блогеры утверждают, что солдат нередко отправляют в штурмы без достаточной подготовки и обеспечения, что приводит к большим потерям и увеличению числа пленных.

Дополнительной проблемой называются перебои со снабжением и удары украинских беспилотников по логистике. В результате, как отмечают сами российские спикеры, подразделения на передовой сталкиваются с серьёзными трудностями и не понимают, как продолжать наступательные действия.

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