Минский рынок недвижимости просел на 20%5
- 13.03.2026, 17:08
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При этом специалисты отмечают возвращение некоторого оптимизма.
В феврале покупательская активность на рынке жилья в Минске выросла по сравнению с январем, что можно считать позитивным сигналом. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ситуация выглядит менее оптимистично. Об этом сообщает портал Wikidom.by.
По данным аналитиков, в феврале в столице зарегистрировали 1132 сделки с жильем. После учета всех операций их число, вероятно, достигнет 1150–1170.
Для сравнения: в январе этого года было заключено 803 сделки, а в феврале 2025 года — 1450. Таким образом, в годовом выражении рынок сократился примерно на 20%.
При этом специалисты отмечают возвращение некоторого оптимизма: у агентств недвижимости стало больше работы. Тем не менее говорить о заметном росте рынка пока рано.
Доля готовых новостроек в структуре сделок за месяц значительно увеличилась и достигла 17%. Это 189 квартир, что почти вдвое больше привычных для рынка показателей. Сделок на «чистой» вторичке было менее 1000.
Стоимость жилья в Минске в феврале снова выросла. Средняя цена квадратного метра увеличилась на 31 доллар — до 1933 долларов. Темпы роста оказались сопоставимыми с январскими.
По сегментам ситуация выглядит так:
на «чистой» вторичке квадратный метр стоил около 1929 долларов (+29 долларов за месяц);
в готовых новостройках — примерно 1943 доллара (+19 долларов).
Доля квартир стоимостью свыше 100 тысяч долларов достигла рекордных 41% от всех продаж — это 462 объекта.
Кроме того, 4% проданных квартир (28 объектов) стоили более 200 тысяч долларов.
Средние цены за квадратный метр по типам квартир составили:
однокомнатные — 2072 доллара (+39);
двухкомнатные — 1844 доллара (+13);
трехкомнатные — 1771 доллар (+28);
четырехкомнатные — 1653 доллара (+147).
Таким образом, в феврале подорожали квартиры всех типов, причем наибольший рост показали четырехкомнатные. Цена «квадрата» в однокомнатных квартирах уверенно закрепилась выше 2000 долларов.
Аналитики также отмечают небольшое увеличение доли однокомнатных и четырехкомнатных квартир в структуре сделок.