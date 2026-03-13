В Минске в выходные отключат холодную воду 4 13.03.2026, 17:25

6,528

Список адресов.

«Минскводоканал» проведет работы на наружных сетях водоснабжения в выходные 14 и 15 марта. В связи с этим по ряду адресов временно отключат холодную воду, а в некоторых местах подачу могут прекратить уже вечером 13 марта.

Также предприятие предупреждает, что в день проведения работ и в течение последующих двух суток возможно ухудшение качества воды.

С 23:00 13 марта до 06:00 14 марта холодное водоснабжение отключат по адресам: ул. Лобанка, 30, 34, 38, 40, 50, 52, 54, 56, 60, 62; ул. Мазурова, 4; 3-й переулок Можайского, 21; ул. Неждановой, 36, 36/1, 36а.

С 09:00 до 15:00 14 марта холодной воды не будет по ул. Захарова, 104; с 10:00 до 15:00 – по ул. Франциска Скорины, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 36.

С 23:00 14-го числа до 03:00 15 марта без нее останется дом №103 по ул. Одинцова.

Днем 15 марта (09:00–16:30) холодной воды не будет по ул. Тухачевского, 31, 33.

На ул. Якубовского отключение затронет дома №34, 38, 42, 44 с 23:00 15 марта до 06:00 16 марта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com