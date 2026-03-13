Bloomberg: Сильный удар по Китаю 3 13.03.2026, 17:31

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Пекин может потерять важнейший источник сырья.

Эскалация конфликта вокруг Иран уже вызвала резкий рост мировых цен на нефть и может серьезно повлиять на энергетический рынок. Особенно чувствительным этот удар может оказаться для Китай, который является одним из крупнейших покупателей иранской нефти, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Значительная часть поставок из Ирана поступает на так называемые «чайниковые» нефтеперерабатывающие заводы — небольшие независимые НПЗ, принадлежащие частным компаниям. Эти предприятия активно закупают иранскую нефть, которая из-за международных санкций часто продается по сниженным ценам.

По словам эксперта по энергетической политике Эрика Даунс из Колумбийского университета, война может осложнить доступ Китая к одному из ключевых источников поставок нефти. Если экспорт из Ирана сократится или будет нарушен, независимые китайские НПЗ столкнутся с ростом затрат и необходимостью искать альтернативное сырье на более дорогих рынках.

Подобные предприятия особенно уязвимы к резким колебаниям цен и перебоям поставок. В отличие от крупных государственных нефтяных компаний, они имеют меньше финансовых ресурсов и долгосрочных контрактов, что делает их зависимыми от доступности более дешевого сырья.

Китай в последние годы активно наращивал стратегические нефтяные резервы, создавая крупные запасы топлива. Однако длительное сокращение поставок из Ирана и высокие мировые цены на нефть могут усилить давление на китайскую промышленность и энергетический сектор.

Эксперты отмечают, что продолжающаяся нестабильность на Ближнем Востоке способна усилить напряжение на мировом нефтяном рынке и создать дополнительные риски для стран, которые сильно зависят от импортного сырья.

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