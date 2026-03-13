Истерическая реакция 4 Кирилл Рогов

13.03.2026, 17:46

6,944

Кирилл Рогов

Путин боится повторить судьбу Хаменеи?

Николай Митрохин остроумно предположил, что интернет-коллапс в Москве связан с тем, что Путин, узнав, что иранское руководство накрыли, отследив через систему видеокамер иранского же режима, приказал все отключить и перепроверить на американское вмешательство. В общем, весь цифровой гулаг, который он вдохновенно патронировал, оказался адской подставой. Выглядит не неправдоподобно.

Но главное не в деталях, то есть не в том, как в данную секунду выглядит угроза. Главное – паттерн истерической силовой реакции на неудачу. Вот обнаружился ящур где-то у коров (а они – часть священного плана диверсификации экспорта) – зарезать всех не включенных в план диверсификации коров нахрен. Чтоб никто не докопался, чтоб мышь не пробежала.

Но мыши как раз бегают. Вот Песков говорит, что «мы стремительно теряем каналы влияния, окруженные вражескими сетями». Что он имеет в виду? Что не надо закрывать Телеграм, конечно. Потому что альтернативы нет. Телевизор здоровые люди не смотрят. Как пресс-секретарь должен объяснять народу логику высшего разума? Стоя перед стенкой?

Элиты немножко, едва заметно закачали головами. Если ты четыре года не можешь захватить Донецкую область, то зачем резать коров в Сибири? Чуть-чуть откуда-то потянуло жареным.

Кирилл Рогов, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com