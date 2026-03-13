Продолжительность жизни может быть связана с повседневными привычками 4 13.03.2026, 18:17

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Фото: Andrew Brodhead / Stanford University

Ученые доказали это на аквариумных рыбках.

Если достаточно долго всматриваться в аквариум, можно увидеть будущее. Исследователи из Стэнфордского университета (США) научились предсказывать продолжительность жизни аквариумных рыбок, оценивая их повседневные привычки, пишет «Нож».

Команда наблюдала за 81 особью вида Nothobranchius furzeri (Африканская бирюзовая киллифиш) на протяжении всей их жизни — от четырех до восьми месяцев.

Ученые провели анализ миллиардов кадров с аквариумных камер. Как итог, они смогли выявить связь между повседневными моделями поведения рыб и тем, насколько благополучно сложится их судьба.

«Отслеживание простых показателей, таких как активность и сон, в течение 24-часового цикла может дать нам представление о том, на каком этапе старения мы находимся, и даже спрогнозировать продолжительность нашей жизни», — объяснила доктор Клэр Бедбрук, соавтор исследования, биоинженер и нейробиолог.

Как выяснилось, в начале среднего возраста, примерно на 70–100-й день жизни, рыбы — будущие долгожители вели себя особым образом. Так, например, почти все из них спали по ночам, а днем были активнее сородичей. Всего ученые открыли около 100 поведенческих факторов — «индикаторов» продолжительности жизни этих животных.

«Изначально я предполагал, что старение — это постепенный процесс, при котором каждый день немного хуже предыдущего, — добавила доктор Бедбрук. — Однако поведенческое наблюдение выявило длительные периоды стабильности, перемежающиеся резкими переходами, во время которых животные быстро стареют и вступают в новый жизненный этап».

Теперь команда планирует похожим образом изучить поведение рыб в естественной среде обитания.

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