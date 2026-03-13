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Трамп о Нобелевской премии: Меня это не интересует

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  • 13.03.2026, 18:21
  • 3,156
Трамп о Нобелевской премии: Меня это не интересует
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США заявил, что больше не хочет обсуждать эту тему.

В интервью журналисту издания Washington Examiner президент США Дональда Трампа спросили, может ли война с Ираном повысить его шансы на получение престижной награды.

«Я не знаю. Меня это не интересует», — ответил американский президент.

Трамп также отметил, что не обсуждал вопрос о Нобелевской премии во время бесед с иностранными лидерами после начала нового конфликта на Ближнем Востоке.

«Нет, я не говорю о Нобелевской премии», — сказал он.

Напомним, в 2025 году Трамп активно лоббировал свою кандидатуру на Нобелевскую премию мира. Однако награду тогда получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

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