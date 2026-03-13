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Россияне ополчились на белорусских коров

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  • 13.03.2026, 18:29
  • 3,318
Россияне ополчились на белорусских коров

Россельхознадзор забраковал животных из нашей страны.

О пресечении очередной попытки незаконного вывоза крупного рогатого скота из Беларуси 13 марта сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инцидент произошёл в деревне Лобок Псковской области, расположенной на границе с Беларусью. Во время проверки специалисты обнаружили четырёх коров, которых перевозили без ветеринарных сопроводительных документов. Они должны подтверждать происхождение животных, а также проведение необходимых исследований, вакцинаций и обработок.

Кроме того, у коров отсутствовали средства идентификации — бирки, выщипы или клейма. Животных также перевозили на транспорте, не предназначенном для их транспортировки, а маршрут перемещения не был согласован с Россельхознадзором.

В ведомстве напомнили, что перемещение сельскохозяйственных животных по таможенной территории Евразийского экономического союза без необходимых документов запрещено. В связи с этим был оформлен акт о возврате, и животных отправили обратно в Беларусь.

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