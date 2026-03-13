Владимир Зеленский: Украине нужна четкая перспектива вступления в ЕС

Владимир Зеленский: Украине нужна четкая перспектива вступления в ЕС11
- 13.03.2026, 18:35
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Нужна дата вступления.
Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Франции в процессе европейской интеграции и ожидает определения четкой перспективы членства в Европейском Союзе. Об этом заявил Владимир Зеленский во время совместного общения с медиа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает УНН.
Президент Украины напомнил, что Франция сыграла ключевую роль в предоставлении Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС.
«Мы помним, как хорошо сработало лидерство Франции и Эмманюэля лично, когда Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Это был исторический шаг», - сказал Зеленский.
Он отметил, что теперь важно двигаться дальше и определить перспективу полноправного членства.
«Должна быть четкая дата вступления Украины в Европейский Союз. Мы очень этого хотим, чтобы у России не было возможности блокировать Украину через своих союзников в Европе», - подчеркнул президент Украины.
Зеленский также заявил, что для достижения длительного мира необходимо сохранять давление на Россию.
«Россия должна завершить эту войну. И для этого важно сохранять решимость и усиливать санкционное давление», - подытожил он.