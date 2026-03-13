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Z-пропагандисты: ПВО в Крыму трещит по швам

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  • 13.03.2026, 18:56
  • 5,664
Z-пропагандисты: ПВО в Крыму трещит по швам

ВСУ выводят из строя системы оккупантов на полуострове.

Российские провоенные блогеры начали выражать обеспокоенность состоянием систем противовоздушной обороны в аннексированном Крыму. По их словам, украинские силы в последние месяцы значительно активизировали удары по объектам ПВО на полуострове.

Об этом написал один из крупнейших российских Z-каналов «Военный осведомитель», на публикацию которого обратило внимание издание «Диалог». В посте утверждается, что украинские военные всё чаще используют ударные беспилотники для атак на российские зенитные комплексы и радиолокационные станции. Видео с поражениями таких целей регулярно появляются в украинских источниках.

Авторы канала отмечают, что при сохранении нынешней интенсивности атак российская система ПВО в Крыму может существенно ослабнуть. По их мнению, это либо приведёт к выводу из строя части комплексов, либо вынудит перебрасывать дополнительные зенитные системы и радиолокационные станции из других регионов России, что может ослабить защиту там.

В публикации также говорится, что подобная ситуация может повысить риск новых успешных ударов по важным объектам на территории РФ. В качестве примера приводится недавняя атака по заводу «Кремний Эл» в Брянске, который связан с производством электроники для военной промышленности. По утверждениям авторов канала, тогда российская ПВО не смогла предотвратить удар крылатыми ракетами Storm Shadow.

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