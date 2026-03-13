закрыть
18 июня 2026, четверг, 19:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: США перебросят тысячи морпехов на Ближний Восток

2
  • 13.03.2026, 19:13
  • 2,544
WSJ: США перебросят тысячи морпехов на Ближний Восток

В связи с блокировкой Ормузского пролива.

Пентагон перебрасывает экспедиционное подразделение морской пехоты на Ближний Восток в связи с блокировкой Ормузского пролива вооруженными силами Ирана, сообщает WSJ со ссылкой на двух американских чиновников.

Некоторое время назад Центральное командование США, отвечающие за американские силы на Ближнем Востоке, направило запрос в Пентагон, сообщает WSJ. Министр обороны Пит Хегсет одобрил запрос CENTCOM. Экспедиционное подразделение, как правило, составляет 2,5 тыс. пехотинцев.

Газета трактует решение Пентагона в контексте блокировки Ираном Ормузского пролива, через который осуществляется 20% мировой торговли нефтью. Накануне новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что страна будет использовать пролив, как рычаг в конфликте с США и Израилем.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук
Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич