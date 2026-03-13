Трамп допустил, что Путин помогает Ирану в войне 20 13.03.2026, 19:28

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Дональд Трамп

Так же, как США помогают Украине.

Президент США, комментируя подозрения американской разведки о возможной роли России в конфликте, заявил, что Путин может оказывать помощь Ирану. По словам американского президента в интервью Fox News, Москва, вероятно, поддерживает Тегеран – так же, как США помогают Украине.

«Думаю, он, возможно, немного им помогает, да, наверное, и он, вероятно, считает, что мы помогаем Украине. И мы действительно помогаем, и он это отметил, и Китай сказал бы то же самое. По сути, они поступают точно так же, как и мы, откровенно говоря», - сказал Дональд Трамп.

Заявление прозвучало на фоне сообщений американских спецслужб о том, что Россия могла передавать Ирану информацию, которая помогает Тегерану отслеживать американские военные объекты в регионе – включая корабли и авиацию.

При этом в Москве официально отрицают, что передают Ирану разведывательную информацию о американских военных. Российские представители утверждают, что не делятся данными о расположении кораблей, самолетов или военных баз США в регионе.

Ранее Трамп также сообщил, что провёл телефонный разговор с Путиным, во время которого обсуждались сразу два конфликта – война в Украине и ситуация вокруг Ирана. По словам президента США, российский лидер заявил о готовности сыграть роль посредника и помочь урегулировать кризис на Ближнем Востоке.

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