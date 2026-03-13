Белорусов ожидают солнечные выходные
- 13.03.2026, 19:53
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До +17°C.
Этот март опережает погодный календарь на месяц, температура превышает климатическую норму на 9°C. В выходные также будет солнечно и аномально тепло. Не упустите момент для отдыха на природе, чтобы насладиться прелестями весны.
14 марта, по данным Белгидромета, скажется влияние западной периферии обширного, погожего антициклона и теплой воздушной массы. На фоне высокого атмосферного давления облаков в небе будет немного, что поможет солнечным лучам продолжить активно прогревать воздух.
В субботу ожидается небольшая облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.
Утром температура в большинстве районов до +3°C. С учетом ветра и влажности будет ощущаться немного холоднее. Днем столбики термометров покажут от +10°C по северо-востоку до +16°C по юго-западу. К вечеру температурный фон – от +6°C в Витебске и Могилеве до +11°C в Бресте.
В воскресенье, 15 марта, погодные условия продолжит определять область высокого атмосферного давления и теплые воздушные массы. Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура ночью -2°C…+5°C, днем от +9°C по востоку до +17°C по юго-западу.
В понедельник, 16 марта, в большинстве районов без осадков, лишь днем в крайних западных районах, атмосферный фронт отметится небольшими кратковременными дождями. Ветер южный умеренный. Ночью и утром местами туман, видимость до полукилометра. Днем от +9°C по востоку до +16°C по юго-западу.