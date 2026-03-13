Сотрудники Mak.by принялись исполнять абсурдный приказ Лукашенко 36 13.03.2026, 20:01

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Лукашисты претендуют на очередную Шнобелевскую премию.

Ресторан Mak.by планирует изменить название кофе американо после того, как 8 марта ресторан посетил Александр Лукашенко и приказал сделать на основе этого напитка «белорусский бренд». Об этом в сторис в Instagram сообщила провластная телеведущая Ольга Макей, заметило «Зеркало».

После предложенного Лукашенко переименования Макей провела опрос среди своих подписчиков, чтобы выяснить, как лучше называть американо по-белорусски. Ресторан заметил этот пост и пригласил ведущую на встречу, где обсуждали возможные варианты нового названия.

На встрече сотрудники ресторана подготовили даже форму для голосования и надеялись подобрать интересное название для кофе. Макей не уточнила, какой вариант выбрали, но отметила, что название должно быть понятным, ассоциироваться с кофе и хорошо смотреться в меню.

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