Канцлер Мерц раскритиковал США

Канцлер Мерц раскритиковал США11
- 13.03.2026, 20:22
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Из-за снятия санкций с РФ.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя решение США об отмене нефтяных санкций против России, назвал его неправильным, передает Reuters.
«Мы считаем, что это неправильно. Сейчас существует проблема с ценами, но не с предложением. И в этом отношении я хотел бы знать, какие еще факторы побудили правительство США принять это решение».
Напомним, в четверг США выдали новую генеральную лицензию, связанную с Россией. Она разрешает продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда, до 11 апреля.