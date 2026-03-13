закрыть
18 июня 2026, четверг, 20:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Канцлер Мерц раскритиковал США

11
  • 13.03.2026, 20:22
  • 6,364
Канцлер Мерц раскритиковал США
Фридрих Мерц

Из-за снятия санкций с РФ.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя решение США об отмене нефтяных санкций против России, назвал его неправильным, передает Reuters.

«Мы считаем, что это неправильно. Сейчас существует проблема с ценами, но не с предложением. И в этом отношении я хотел бы знать, какие еще факторы побудили правительство США принять это решение».

Напомним, в четверг США выдали новую генеральную лицензию, связанную с Россией. Она разрешает продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда, до 11 апреля.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук
Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич