Российских политтехнологов в Анголе судят за терроризм 6 13.03.2026, 20:39

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Власти Анголы считают, что они вербовали африканцев для актов террора и протестов

24 марта в Анголе начнут судить двух россиян, обвиняемых в шпионаже, терроризме и подкупе. Следствие связывает их и их шестерых коллег, успевших покинуть страну, с проектом «Африканские политологи», основателем которого был Евгений Пригожин. Москва на уровне властей не комментирует дело — несмотря на серьезность обвинений и большой срок, который грозит российским гражданам, передает ВВС.

Россиянам вменяют преступления по одиннадцати уголовным статьям, в том числе «организацию террористической группы», «терроризм» и «финансирование терроризма». Защита возражала, что в деле нет фактов, связанных с терроризмом, но судьи 12 января подтвердили, что для такого обвинения может быть достаточно лишь «намерения нанести ущерб национальной целостности и независимости, разрушить и подорвать государственные институты». Кроме того, россиян, в частности, обвиняют в шпионаже, «активной коррупции должностных лиц», «торговле влиянием».

По данным юриста, знакомого с материалами дела, шпионажем прокуратура считает сбор и передачу в Россию сведений об обстановке и государственном управлении в Анголе, а коррупцией — подкуп местных чиновников и политиков для избрания в 2027 году пророссийского президента. Игорю Ратчину и Льву Лакштанову грозит до 15 лет лишения свободы.

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