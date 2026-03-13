Расследование: выходцы из «Альфа» КГБ Беларуси занимаются политическими убийствами 26 13.03.2026, 20:57

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Дмитрий Дроздов (слева) и Сергей Радкевич

Они занимают руководящие должности в суперсекретном спецподразделении РФ.

Российские спецслужбы создали новую автономную структуру для ликвидации политических оппонентов и проведения диверсий за рубежом — Центр 795. С подробностями знакомит расследование The Insider.

После начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали массово и системно использовать диверсии и покушения за границей. Поскольку прежние структуры разведки, в частности подразделение генерала Андрея Аверьянова (в/ч 29155), были серьезно скомпрометированы после ряда провалов и деанонимизации офицеров в мировой прессе, возникла потребность в новых ресурсах.

Так в декабре 2022 года по решению Генштаба РФ возник Центр 795 (в/ч 75127). Эта сверхсекретная и автономная структура задумывалась как более закрытая альтернатива группам ГРУ для выполнения наиболее ответственных задач, в том числе политических убийств и похищений, но без системных ошибок и «засвеченных» кадров прошлого.

Как выяснил The Insider, к июню 2023 года подразделение было почти полностью укомплектовано. Формально «Центр 795» подчиняется непосредственно начальнику Генштаба Валерию Герасимову, но костяк составляют выходцы из Центра специального назначения ФСБ (группы «Альфа» и «Вымпел»).

Дмитрий Дроздов (слева) и Сергей Радкевич

Базой для центра стал парк «Патриот» в Кубинке, а финансовую поддержку обеспечили руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов и совладелец «Калашникова» Андрей Бокарев. Это позволило платить офицерам очень высокие зарплаты. Так начальник управления получает в месяц около 5400 долларов только от «Калашникова», а есть еще зарплата от Министерства обороны. Зарплаты силовиков в Беларуси в разы меньшие.

Структура Центра 795 впечатляет своей масштабностью. Всего в нем служит около 500 офицеров, которые распределены на три управления: разведывательное, штурмовое и боевого обеспечения.

Разведывательное управление включает девять отделов: от мониторинга соцсетей и перехвата спутниковой связи до агентурных сетей за рубежом ( 12‑й отдел) и снайперских групп (19‑й отдел), предназначенных именно для адресных ликвидаций. Штурмовое управление состоит из автономных ударных групп, которые не знают о существовании друг друга, что гарантирует живучесть всей сети при провале одной ячейки. Третье управление обеспечивает боевую поддержку и имеет на вооружении новейшие танки Т-90А и реактивные системы «Смерч».

Особое место в руководстве этой секретной структуры занимают выходцы из Беларуси. Начальник штаба Центра 795 Дмитрий Дроздов и начальник разведывательного управления Сергей Радкевич являются ветеранами группы «Альфа» КГБ Беларуси.

Их привлечение в российскую спецслужбу, как полагают расследователи, было умышленным шагом: офицеры из союзной страны не имеют российской институциональной биографии, что позволяет им легче избегать внимания зарубежной контрразведки.

В структуру подразделения оба были введены через гражданские должности в АО «Калашников», что помогло скрыть их связь с российскими военными и официальными спецслужбами. Радкевич вместе со своим заместителем Алексеем Илюшиным курирует наиболее закрытые отделы, которые занимаются агентурными сетями за рубежом.

Как Google Translate спалил агента

Как отмечают расследователи, несмотря на высокий уровень секретности и техническое оснащение, подразделение столкнулось с громким провалом одного из своих ключевых исполнителей — 42‑летнего Дениса Алимова.

Его карьера началась в ставропольском ОМОНе, а продолжилась в московской «Альфе» ФСБ. Алимов имел связи на самом высоком уровне, в том числе лично с Рамзаном Кадыровым, которому в 2023 году помогал искать пропавшего племянника. В составе Центра 795 Алимов занимался «чеченским направлением». Одним из его заданий было похищение критиков режима в Европе.

Для проведения операций на территории Запада Алимову был нужен агент. Им стал Дарко Дурович, который жил в Соединенных Штатах. В октябре 2024 года в ресторане возле Лубянки Алимов передал ему 60 тысяч долларов аванса и пообещал по 1,5 миллиона долларов за каждую успешно «депортированную» цель. Основными жертвами должны были стать члены семьи эмигранта из Чечни Ахмеда Закаева, который живет в Великобритании.

Однако операция провалилась. Офицер Денис Алимов владел только русским языком. Его основной агент Дарко Дурович разговаривал на сербохорватском и английском. Чтобы передавать оперативные инструкции и получать отчеты, они использовали онлайн-сервис Google Translate.

Поскольку сервис принадлежит американской компании, ФБР по судебному ордеру получила доступ ко всем логам переписки. Американские спецслужбы в режиме реального времени наблюдали, как Дурович выслеживал цель на «белой вилле у моря» в Европе и искал в интернете пистолеты Glock.

Денис Алимов был задержан 24 февраля в аэропорту Боготы (Колумбия). Он прибыл туда рейсом Turkish Airlines из Стамбула, используя стандартное оперативное прикрытие — образ туриста с бронью в отеле в Картахене. Задержание стало результатом совместной работы Интерпола и американских спецслужб. Алимову предъявили обвинения в сговоре с целью убийства и поддержке терроризма, ему грозит пожизненное заключение в США.

По данным The Insider, Центр 795 уже организовал ряд покушений и диверсий, которые еще расследуются. Издание обещает рассказать о них позже. Однако уже само разоблачение структуры и деятельности этого подразделения создает серьезные проблемы для российских спецслужб, особенно в связи с первым арестом его сотрудника. Фактически, такой провал ставит на деятельности структуры крест.

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