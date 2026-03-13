Reuters назвал настоящее имя Бэнкси 5 13.03.2026, 21:37

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Установить личность художника удалось еще в 2008 году.

Настоящее имя уличного художника, который скрывает свою личность под псевдонимом Бэнкси, — Дэвид Джонс, к такому выводу пришли журналисты Reuters по итогам расследования.

Агентство отмечает, что установить личность художника удалось еще в 2008 году. Тогда газета Mail on Sunday идентифицировала его как Робина Ганнингема, уроженца Бристоля. Однако после этого художник сменил документы и теперь в его паспорте указано имя Дэвид Джонс, одно из самых популярных в Великобритании.

При подготовке расследования журналисты опросили более десятка инсайдеров и экспертов из окружения Бэнкси, но никто из них не стал раскрывать его личность. Выяснить новое имя, согласно публикации Reuters, удалось после изучения представленных в открытом доступе документов. Оно, в частности, встречается в отчетности, которую вел бывший бухгалтер Бэнкси. Сами документы агентство не публикует, «чтобы снизить вероятность разглашения адреса и некоторой другой конфиденциальной информации».

Журналисты отмечают, что осознают, какую важность для творчества Бэнкси представляет анонимность. Однако, по их мнению, художник слишком влиятелен, поэтому раскрытие его личности представляет высокую общественную значимость. «Люди и организации, которые хотят формировать социальный и политический дискурс, подлежат проверке, подотчетности, а порой и разоблачению», — говорится в материале.

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