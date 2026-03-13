США отправили на Ближний Восток 10 тысяч украинских дронов 5 13.03.2026, 22:06

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Речь идет о беспилотниках Merops.

Пентагон отправил на Ближний Восток для отражения иранских атак 10 тыс. дронов-перехватчиков, разработанных в Украине и произведенных за ее пределами, сообщил в интервью Bloomberg министр американской армии Дэн Дрисколл.

Дроны Merops с поддержкой искусственного интеллекта отправили в течение пяти дней после начала операции против Ирана. Аппараты разработали в рамках проекта Eagle и затем были отправлены в Украину в 2024 году.

Беспилотники Merops стоят около $14 тыс. — $15 тыс. каждый, но Дрисколл отметил, что более крупные заказы могут достигать $3 тыс. — $5 тыс. за один перехватчик. Это дешевле, чем иранские дроны Shahed стоимостью не менее $20 тыс., республика использовала эти беспилотники против США и их союзников в регионе.

Кроме этого, армия развернула Bumblebee — квадрокоптеры с взрывчаткой, предназначенные для атаки на вражеские дроны. Система, созданная компанией Perennial Autonomy, также была протестирована в Украине, но изначально как ударный дрон по движущимся целям. Армия США приобрела системы Bumblebee по контракту на сумму $5,2 млн в январе 2026 года.

Президент США Трамп этим вечером заявил, что США не нуждаются в украинской помощи при отражении ударов Ирана. По словам американского лидера, Киев никак не помогает Соединенным Штатам отражать ответные удары дронов со стороны Ирана.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщал ранее, что США обратились к Киеву за помощью в защите от иранских дронов. С его слов, Киев отправил дроны-перехватчики и экспертов по беспилотникам на защиту баз США в Иордании.

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