На магистралях Беларуси вводят ограничения

На магистралях Беларуси вводят ограничения2
- 13.03.2026, 22:40
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Все из-за распутицы.
На республиканских дорогах Беларуси вводятся сезонные ограничения движения. Подробности сообщили в Telegram-канале Минтранса.
Такое решение принимается ежегодно в отношении обслуживаемых дорог общего пользования (их участков) с учетом фактического состояния и местных метеоусловий.
В частности, речь идет о весенней распутице (таяние снега), а чрезмерная нагрузка на полотно может сильно его повредить.
Пока ограничения ввели «Гродноавтодор» и «Могилевавтодор». На Гродненщине документ будет действовать с 16 марта по 1 апреля, а в Могилевском регионе – с 20 марта по 17 апреля. Позже соответствующие решения примут предприятия из других областей.
Ограничения по максимальной нагрузке на ось касаются всех транспортных средств (ТС) и самоходных машин, но есть ряд исключений.
К ним относится транспорт, который перевозит людей, животных, лекарства, опасные грузы, молоко, семена, удобрения и многие другие позиции.
Также нет ограничений для ремонтного транспорта, перевозок военных грузов, торфяной сушенки, тракторов, задействованных в сельском хозяйстве, фур.
Для остальных ТС на ряде дорог Могилевской области запрещается ездить, если их фактическая нагрузка на ось больше 6 т. На Гродненщине в зависимости от дороги вводятся ограничения от 6 до 9 т.