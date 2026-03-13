На магистралях Беларуси вводят ограничения 2 13.03.2026, 22:40

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Все из-за распутицы.

На республиканских дорогах Беларуси вводятся сезонные ограничения движения. Подробности сообщили в Telegram-канале Минтранса.

Такое решение принимается ежегодно в отношении обслуживаемых дорог общего пользования (их участков) с учетом фактического состояния и местных метеоусловий.

В частности, речь идет о весенней распутице (таяние снега), а чрезмерная нагрузка на полотно может сильно его повредить.

Пока ограничения ввели «Гродноавтодор» и «Могилевавтодор». На Гродненщине документ будет действовать с 16 марта по 1 апреля, а в Могилевском регионе – с 20 марта по 17 апреля. Позже соответствующие решения примут предприятия из других областей.

Ограничения по максимальной нагрузке на ось касаются всех транспортных средств (ТС) и самоходных машин, но есть ряд исключений.

К ним относится транспорт, который перевозит людей, животных, лекарства, опасные грузы, молоко, семена, удобрения и многие другие позиции.

Также нет ограничений для ремонтного транспорта, перевозок военных грузов, торфяной сушенки, тракторов, задействованных в сельском хозяйстве, фур.

Для остальных ТС на ряде дорог Могилевской области запрещается ездить, если их фактическая нагрузка на ось больше 6 т. На Гродненщине в зависимости от дороги вводятся ограничения от 6 до 9 т.

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