США объявили награду за информацию о лидерах Ирана 13.03.2026, 22:51

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До $10 млн.

США обещают вознаграждение до $10 млн за информацию о ключевых руководителях КСИР. Программа Госдепа США «Reward for Justice» опубликована в соцсети Х.

В публикации сказано, что власти США ищут данные о высокопоставленных фигурах и структурах, среди них:

▪️ Новый Верховный лидер Ирана - Моджтаба Хаменеи;

▪️ Руководитель администрации Верховного лидера - Али Асгар Хеджази;

▪️ Секретарь Совета нацбезопасности Ирана - Али Лариджани;

▪️ Старший военный советник Верховного лидера - Яхья Рахим Сафави;

▪️ Глава МВД - Эскандар Момени;

▪️ Министр разведки - Исмаил Хатиб.

В сообщении говорится, что информаторы могут рассчитывать не только на денежное вознаграждение, но и на возможность релокации для обеспечения безопасности.

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