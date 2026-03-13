США объявили награду за информацию о лидерах Ирана
- 13.03.2026, 22:51
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До $10 млн.
США обещают вознаграждение до $10 млн за информацию о ключевых руководителях КСИР. Программа Госдепа США «Reward for Justice» опубликована в соцсети Х.
В публикации сказано, что власти США ищут данные о высокопоставленных фигурах и структурах, среди них:
▪️ Новый Верховный лидер Ирана - Моджтаба Хаменеи;
▪️ Руководитель администрации Верховного лидера - Али Асгар Хеджази;
▪️ Секретарь Совета нацбезопасности Ирана - Али Лариджани;
▪️ Старший военный советник Верховного лидера - Яхья Рахим Сафави;
▪️ Глава МВД - Эскандар Момени;
▪️ Министр разведки - Исмаил Хатиб.
В сообщении говорится, что информаторы могут рассчитывать не только на денежное вознаграждение, но и на возможность релокации для обеспечения безопасности.