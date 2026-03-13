США потребовали от Лукашенко не выгонять политзаключенных из страны 10 13.03.2026, 23:10

10,892

За депортацию белорусов диктатору грозит Гаагский трибунал.

Александр Лукашенко 13 марта прокомментировал грядущие переговоры со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. По словам узурпатора, в повестке — около десяти пунктов, от снятия санкций до возобновления работы посольств и освобождения политических заключенных. Он подчеркнул, что узников из страны якобы не выгоняют, а американцы просят не сажать их снова.

Говоря о переговорах и освобождении политзаключенных, Лукашенко заявил, что переговорщики от США просят «не дай Бог снова их не посадить».

— Остаться хотят — пожалуйста. Но в рамках существующего правового поля, — цитирует диктатора БелТА.

Как сообщал Charter97.org, прокуратура Международного уголовного суда объявила о начале официального расследования в отношении властей Беларуси из-за силовой кампании против гражданского населения страны, начавшейся после выборов 2020 года. Власти Беларуси подозреваются в совершении преступлений против человечности — а именно депортаций по политическим мотивам, осуществляемых в рамках государственной политики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com