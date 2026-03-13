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США потребовали от Лукашенко не выгонять политзаключенных из страны

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  • 13.03.2026, 23:10
  • 10,892
США потребовали от Лукашенко не выгонять политзаключенных из страны

За депортацию белорусов диктатору грозит Гаагский трибунал.

Александр Лукашенко 13 марта прокомментировал грядущие переговоры со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. По словам узурпатора, в повестке — около десяти пунктов, от снятия санкций до возобновления работы посольств и освобождения политических заключенных. Он подчеркнул, что узников из страны якобы не выгоняют, а американцы просят не сажать их снова.

Говоря о переговорах и освобождении политзаключенных, Лукашенко заявил, что переговорщики от США просят «не дай Бог снова их не посадить».

— Остаться хотят — пожалуйста. Но в рамках существующего правового поля, — цитирует диктатора БелТА.

Как сообщал Charter97.org, прокуратура Международного уголовного суда объявила о начале официального расследования в отношении властей Беларуси из-за силовой кампании против гражданского населения страны, начавшейся после выборов 2020 года. Власти Беларуси подозреваются в совершении преступлений против человечности — а именно депортаций по политическим мотивам, осуществляемых в рамках государственной политики.

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