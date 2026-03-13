США потребовали от Лукашенко не выгонять политзаключенных из страны

США потребовали от Лукашенко не выгонять политзаключенных из страны10
- 13.03.2026, 23:10
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За депортацию белорусов диктатору грозит Гаагский трибунал.
Александр Лукашенко 13 марта прокомментировал грядущие переговоры со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. По словам узурпатора, в повестке — около десяти пунктов, от снятия санкций до возобновления работы посольств и освобождения политических заключенных. Он подчеркнул, что узников из страны якобы не выгоняют, а американцы просят не сажать их снова.
Говоря о переговорах и освобождении политзаключенных, Лукашенко заявил, что переговорщики от США просят «не дай Бог снова их не посадить».
— Остаться хотят — пожалуйста. Но в рамках существующего правового поля, — цитирует диктатора БелТА.
Как сообщал Charter97.org, прокуратура Международного уголовного суда объявила о начале официального расследования в отношении властей Беларуси из-за силовой кампании против гражданского населения страны, начавшейся после выборов 2020 года. Власти Беларуси подозреваются в совершении преступлений против человечности — а именно депортаций по политическим мотивам, осуществляемых в рамках государственной политики.