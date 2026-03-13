У Ксении Ситник, 20 лет назад победившей на детском «Евровидении», родился первенец 2 13.03.2026, 23:30

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Ксения Ситник

Фото: Instagram

В августе 2020 года белоруска поддержала протестующих.

Белоруска Ксения Ситник, победительница конкурса песни «Детское Евровидение — 2005», в феврале родила первенца. Об этом она рассказала в Instagram, заметило «Зеркало».

«Ровно месяц назад, в февральскую пятницу тринадцатого, из меня буквально вышел отличный человек», — написала Ксения под роликом, где снялась на позднем сроке беременности.

Подробностями о своем малыше — какого он пола и как его назвали — она не поделилась. Но добавила:

«Как писал Фицджеральд: это было прекрасное время, это было ужасное время. Такого синтеза агонии, животного страха, душераздирающей любви и благодарности в одной точке реальности прежде испытывать не доводилось. Похоже, именно это и называется living my life like it’s golden (цитата из песни R&B певицы Джилл Скотт, дословный перевод — „Живу так, будто моя жизнь — золото“. — Прим. ред.)».

Напомним, Ксения Ситник принесла Беларуси победу на детском «Евровидении-2005» с песней «Мы вместе». После ранней популярности получила образование журналиста в Англо-Американском университете в Праге, в 2019 году запустила свадебное агентство Marry Me в Чехии.

В августе 2020 года после жесткого разгона мирных акций протеста Ситник опубликовала в Instagram пост с упоминанием «кровавой жестокости» и «унижения безоружных», после чего перестала появляться на белорусском ТВ и, предположительно, попала в негласный черный список артистов.

При этом девушка не оставила творчество: она записывает музыку, исполняет каверы, пишет стихи, работает в fashion-сфере и снимается в рекламе, а также много путешествует. Сейчас 30-летняя Ситник периодически бывает в Беларуси, но свою профессиональную деятельность не афиширует.

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