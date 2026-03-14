Лукашенко пригрозил министру отправкой в штурмовики из-за телят

Лукашенко пригрозил министру отправкой в штурмовики из-за телят26
- 14.03.2026, 1:46
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Тему содержания телят диктатор назвал больной.
Министр сельского хозяйства Беларуси Юрий Горлов отправится в штурмовой отряд, если не наладит строительство профилакториев для новорожденных телят, заявил Александр Лукашенко. Видео с пресс-подхода диктатора опубликовало агентство БелТА.
Тему содержания телят он назвал больной.
«А как в войну? Я что, буду бегать, а кто-то будет отдыхать? Нет, ребят… Вот Горлов — он пойдет впереди. Штурмовиком. Если не построит профилакторий для телят», — сказал Лукашенко.
«Построю и пойду», — ответил министр.