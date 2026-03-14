ФБР отчиталось о самом быстром аресте в истории ведомства 3 14.03.2026, 2:17

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Мужчина был задержан спустя 73 минуты после внесения в базу розыска.

Находящийся в розыске американец Сэмюэль Рамирес-младший был задержан в Мексике спустя всего 73 минуты после того, как его внесли в базу самых разыскиваемых ФБР преступников. Как отметили в Минюсте США, это рекордное по скорости задержание за все время существования базы данных.

Американские власти разыскивали Сэмюэля Рамиреса-младшего за убийство двух женщин в мае 2023 года в штате Вашингтон. Он скрылся с места преступления и покинул пределы США. В декабре 2025 года ФБР назначило награду за его поимку в размере $25 тыс., на этой неделе ее увеличили до $1 млн. Сам Рамирес-младший был внесен в список десяти самых разыскиваемых ФБР преступников, а затем и арестован правоохранительными органами мексиканского штата Синалоа. Рамирес-младший уже доставлен в штат Вашингтон и через две недели предстанет перед судом.

Генпрокурор США Памела Бонди, комментируя этот арест, подчеркнула: «В отличие от предыдущей администрации мы арестовываем самых разыскиваемых преступников со скоростью их внесения в список». Предыдущий рекорд был установлен в 1969 году при задержании Билли Остина Брайанта, убившего двоих сотрудников ФБР. Его поймали за два часа.

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