Зеленский о трехсторонних переговорах: Там целая Санта-Барбара 1 14.03.2026, 3:00

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Владимир Зеленский

Место и время до сих пор не согласованы.

Украина готова к новому раунду мирных переговоров с США и Россией, однако место встречи и время до сих пор не согласованы из-за различия позиций Вашингтона и Москвы - там «целая Санта-Барбара».

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам по итогам визита во Францию, сообщает «Укрінформ».

Зеленский напомнил, что переговоры были перенесены по просьбе американской стороны из-за войны против Ирана.

«Там целая Санта-Барбара с этими переговорами - из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация с безопасностью не позволяют им сейчас выезжать с территории США», - сказал президент.

Украина, по словам Зеленского, подтвердила готовность прилететь в Майами или Вашингтон, в зависимости от выбора американцев. В свою очередь, российская сторона предложила альтернативные локации - Турцию или Швейцарию, но США не согласились на этот вариант.

«Мы сразу сказали, что готовы к встрече на следующей неделе, мы готовимся к встрече и в Америке, и в Швейцарии, и в Турции, и даже, если не побоятся, в Эмиратах», - заявил глава государства, добавив, что то, состоятся ли переговоры, зависит от американцев.

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