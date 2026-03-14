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Фицо обратился к Зеленскому с открытым письмом

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  • 14.03.2026, 5:42
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Фицо обратился к Зеленскому с открытым письмом
Владимир Зеленский и Роберт Фицо

Премьер Словакии просит восстановить «Дружбу».

Главы парламентских партий Словакии обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с письмом, в котором выразили обеспокоенность из-за остановки транзита нефти через территорию Украины в Словакию. Соответствующее письмо опубликовал в Facebook 13 марта словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Авторы письма обвинили Киев в якобы безосновательной блокировке транспортировки нефти через нефтепровод «Дружба», атакованный РФ. По словам заявителей, это приводит не только к экономическим убыткам, но и к серьезным логистическим проблемам для Словакии, которые сравнили с односторонней остановкой транзита газа.

Они отмечают, что Словакия имеет право в дальнейшем получать российскую нефть в рамках действующих решений Европейского союза по санкциям против РФ.

Главы партий, среди которых Фицо (SMER), Матуш Шутай Эшток (HLAS) и Анджей Данко (SNS), призвали Зеленского:

как можно быстрее восстановить транзит нефти;

в случае повреждения нефтепровода «Дружба» разрешить инспекционной группе Еврокомиссии оценить масштаб убытков;

принять предложения Еврокомиссии и Словакии по финансированию и предоставлению ремонтных ресурсов.

В письме также говорится, что Словакия приняла более 180 тыс. граждан Украины и словацкие политики выразили солидарность и готовность поддержать дальнейшую гуманитарную помощь и сотрудничество между странами.

«Мы положительно оцениваем ваши европейские стремления и надеемся, что после достижения справедливого мира Украина как наш важный сосед станет стабильной и процветающей страной. Ваши односторонние решения, которые вредят интересам Словацкой Республики, этому желанию не способствуют», – говорится в письме.

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