Зеленский заинтриговал тайными договоренностями с Макроном
- 14.03.2026, 7:21
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Президент Украины рассказал о «некоторых важных решениях» .
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что принял с французским коллегой Эммануэлем Макроном«некоторые важные решения» .
Об этом сообщает «Суспільне».
Зеленский отметил, что договорился с французским президентом пока не обсуждать договоренности публично.
«Все то, на что мы рассчитываем - противовоздушная оборона и т.д. - все было подтверждено», - говорится в заявлении президента.