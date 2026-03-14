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Зеленский заинтриговал тайными договоренностями с Макроном

  • 14.03.2026, 7:21
  • 4,652
Зеленский заинтриговал тайными договоренностями с Макроном
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон
Фото: Getty Images

Президент Украины рассказал о «некоторых важных решениях» .

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что принял с французским коллегой Эммануэлем Макроном«некоторые важные решения» .

Об этом сообщает «Суспільне».

Зеленский отметил, что договорился с французским президентом пока не обсуждать договоренности публично.

«Все то, на что мы рассчитываем - противовоздушная оборона и т.д. - все было подтверждено», - говорится в заявлении президента.

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