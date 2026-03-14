Трамп: США провели одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока 1 14.03.2026, 8:37

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

В результате атаки были уничтожены все военные цели на островке Харг.

Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что американские войска осуществили одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока. В результате атаки были уничтожены все военные цели на островке Харг.

«Несколько минут назад, по моему указанию, Центральное командование США осуществило один из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока, полностью уничтожив все военные цели на жемчужине иранской империи - острове Харг», - написал Трамп.

Он подчеркнул, что американское оружие является самым мощным и совершенным в мире. При этом отметил, что «из соображений приличия» решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове. Хотя добавил, что есть условие, при котором решение может измениться.

«Если Иран или кто-либо еще предпримет какие-либо действия, препятствующие свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение», - сообщил лидер США.

Трамп добавил, Иран не способен защитить то, что хотят атаковать США, и Тегеран, по его словам, не может с этим ничего поделать. Резюмируя он призвал сложить оружия, сказав, что Иран никогда не завладеет ядерным оружием.

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия, и он не сможет угрожать Соединенным Штатам Америки, Ближнему Востоку или, если уж на то пошло, всему миру! Иранской армии и всем остальным, кто причастен к этому террористическому режиму, было бы разумно сложить оружие и спасти то, что осталось от их страны, а это совсем немного!», - подчеркнул он.

К слову, в этом посте Трамп вновь «похвалился», что за время своего президентского срока он восстановил армию США и сделал ее самой мощной и эффективной силой в мире.

Касаемо острова Харг, CNN поясняет, что это пятимильный участок земли у иранского побережья, который оставался нетронутым в течение первых двух недель с Ираном. Но самое главное, что через этот остров проходит примерно 90% экспорта нефти страны.

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