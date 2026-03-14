Зеленский рассказал, чем хочет запомниться украинцам

Зеленский рассказал, чем хочет запомниться украинцам19
- 14.03.2026, 8:45
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Президент Украины заговорил об уходе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на то, что когда он покинет пост украинцы будут помнить о нем в позитивном ключе. Также глава государства хотел бы, чтобы его детям и внуком не было за него стыдно.
Об этом сообщает французское издание Radiofrance.
Чего ждет Зеленский после ухода с поста президента
Глава Украины заявил, что надеется после президенства на то, что его дети и внуки, если последние когда-нибудь появятся, смогут жить в Украине и «не будут стыдиться» его. Также он рассказал об ожиданиях от украинского народа после его ухода.
«Я хотел бы, чтобы меня помнили, чтобы украинский народ помнил меня в позитивном ключе», - сказал Зеленский.
Зеленский о войне и надеждах на победу
Спустя четыре года после российского вторжения в Украину Владимир Зеленский признал, что «сильно изменился из-за войны». Также он рассчитывает на то, что Украина не проиграет.
«Я делаю все, чтобы мы не проиграли войну. Я хотел бы, чтобы мы победили. Я считаю защиту нашей независимости победой для нашего государства», - добавил президент Украины.
Как Зеленский комментирует коррупцию в Кабмине
Зеленский заявил, что демократия в Украине жива. Комментируя относительно недавний коррупционный скандал в энергетике и отставку главы его офиса Андрея Ермака, президент сказал, что критика все еще существует.
«Критика существует, и тот факт, что вы о ней знаете, показывает, что демократия в Украине жива», - заявил президент.
Продолжая интервью, глава Украины заявил от том, что если сравнивать РФ с Украиной в этом ключе, как раз таки у страны-агрессора нет никакой критики.
«В России один человек все решает, и все страдают», - подчеркнул он.