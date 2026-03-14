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Зеленский рассказал, чем хочет запомниться украинцам

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  • 14.03.2026, 8:45
  • 9,696
Зеленский рассказал, чем хочет запомниться украинцам
Владимир Зеленский

Президент Украины заговорил об уходе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на то, что когда он покинет пост украинцы будут помнить о нем в позитивном ключе. Также глава государства хотел бы, чтобы его детям и внуком не было за него стыдно.

Об этом сообщает французское издание Radiofrance.

Чего ждет Зеленский после ухода с поста президента

Глава Украины заявил, что надеется после президенства на то, что его дети и внуки, если последние когда-нибудь появятся, смогут жить в Украине и «не будут стыдиться» его. Также он рассказал об ожиданиях от украинского народа после его ухода.

«Я хотел бы, чтобы меня помнили, чтобы украинский народ помнил меня в позитивном ключе», - сказал Зеленский.

Зеленский о войне и надеждах на победу

Спустя четыре года после российского вторжения в Украину Владимир Зеленский признал, что «сильно изменился из-за войны». Также он рассчитывает на то, что Украина не проиграет.

«Я делаю все, чтобы мы не проиграли войну. Я хотел бы, чтобы мы победили. Я считаю защиту нашей независимости победой для нашего государства», - добавил президент Украины.

Как Зеленский комментирует коррупцию в Кабмине

Зеленский заявил, что демократия в Украине жива. Комментируя относительно недавний коррупционный скандал в энергетике и отставку главы его офиса Андрея Ермака, президент сказал, что критика все еще существует.

«Критика существует, и тот факт, что вы о ней знаете, показывает, что демократия в Украине жива», - заявил президент.

Продолжая интервью, глава Украины заявил от том, что если сравнивать РФ с Украиной в этом ключе, как раз таки у страны-агрессора нет никакой критики.

«В России один человек все решает, и все страдают», - подчеркнул он.

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