Иран допустил возможность пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив 14.03.2026, 8:52

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Но есть условие.

Тегеран допустил пропуск ограниченного количества нефтяных танкеров через Ормузский пролив, если торговля будет осуществляться китайскими юанями.

Об этом сообщает CNN.

Иран рассматривает возможность разрешения ограниченному количеству нефтяных танкеров проходить через Ормузский пролив, если торговля грузами будет осуществляться в китайских юанях. Об этом сообщил CNN высокопоставленный иранский чиновник.

По словам источника, этот возможный шаг происходит на фоне работы исламской республики над новым планом управления потоком нефтяных танкеров через пролив.

Сообщается, что международная торговля нефтью почти полностью осуществляется в долларах, за исключением российской нефти, которая подпадает под санкции и торгуется в рублях или юанях.

Китай в течение последних нескольких лет пытался навязать свои услуги, покупая нефть в юанях, в частности у Саудовской Аравии. Но доллар остается мировой резервной валютой, а юань не пользуется широким признанием на мировом рынке.

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