«Американо» в Беларуси все-таки переименуют 55 14.03.2026, 8:59

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Mak.by бросился выполнять распоряжение Лукашенко.

Острый приступ антиамериканизма у Лукашенко случился 8 марта во время посещения популярной сети фастфуда.

— Американо надо переименовать в белорусский бренд. В скобках пока пиши «американо», а когда привыкнут, тогда…, — обратился к директору сети то ли в шутку, то ли в серьез Лукашенко.

В Mak.by не стали не выяснять, насколько хорошо у правителя с чувством юмора, и принялись выполнять очередную прихоть престарелого «модернизатора».

О том, что напиток все же переименуют, в инстаграме сообщила провластная телеведущая Ольга Макей, заметило «Зеркало». По словам ведущей, после предложения Лукашенко она запустила опрос среди подписчиков о том, «как переименовать американо на беларуский лад». Этот пост заметил Mak.by и пригласил Макей на встречу для обсуждения вариантов названия.

Сотрудница Mak.by наливает американо во время «мозгового штурма».

Скриншот видео в сторис Ольги Макей

— Подготовили даже форму для голосования. И очень надеемся, что у нас сегодня получится придумать новое, чудесное имя для прекрасного напитка, — сказала одна из сотрудниц.

Чем закончился «мозговой штурм» и какой вариант в итоге выбрали, Макей не уточнила. По ее словам, cреди критериев: название должно быть понятным, ассоциироваться с кофе и хорошо смотреться в меню.

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