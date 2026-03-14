Тикающая бомба: в Средиземном море обнаружили неуправляемый российский танкер с газом 6 14.03.2026, 9:07

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фото; Marina Militare/Handout via REUTERS

Италия не хочет допускать судно в свои порты.

Итальянские власти обсуждают, как поступить с российским танкером со сжиженным природным газом, который после атаки беспилотников получил повреждения и теперь дрейфует в Средиземном море между Италией и Мальтой. Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, судно Arctic Metagaz оказалось фактически неуправляемым после инцидента. Один из собеседников агентства назвал танкер «тикающей бомбой, наполненной газом».

По данным Reuters, Италия не хочет допускать судно в свои порты. Сейчас оно находится в международных водах примерно в 30 морских милях от итальянского острова Линоза. За танкером наблюдают военно-морские силы, а рядом с ним находятся буксир и специализированное судно экологического реагирования. «Ситуация находится под контролем», — заявил мэр Лампедузы Филиппо Маннино, в административную юрисдикцию которого входит остров Линоза.

Российское Министерство транспорта России ранее сообщило, что танкер, перевозивший СПГ из Мурманска, подвергся атаке украинских морских беспилотников, которые, по утверждению Москвы, были запущены с побережья Ливии. Киев не брал на себя ответственность за произошедшее.

На фотографиях, распространенных после инцидента, видна крупная пробоина по левому борту выше ватерлинии. Корма при этом заметно погружена в воду сильнее, чем остальная часть корпуса, отмечает Reuters.

По информации источников агентства, после атаки с танкера были эвакуированы около 30 членов экипажа. До сих пор неясно, сколько сжиженного природного газа и топлива остается на борту. Управляющей компанией Arctic Metagaz является российская «СМП Техменеджмент». Одним из возможных вариантов решения ситуации рассматривается привлечение специализированной компании, которая могла бы отбуксировать судно в безопасное место.

Управление транспорта Мальты предупредило другие суда о необходимости держаться от танкера на расстоянии не менее пяти морских миль. Премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что правительство страны готово принять меры в случае необходимости, однако не стал вдаваться в подробности.

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