Трамп допустил, что цели США и Израиля в войне против Ирана отличаются 14.03.2026, 9:15

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Но никогда не было такой мощи, как мощь Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп накануне начала третьей недели войны против Ирана заявил, что цели Соединенных Штатов и Израиля в операции против Тегерана могут отличаться.

Об этом сообщает CNN.

«Ну, я думаю, они немного отличаются, наверное. Это другая страна, чем мы. Но он вам скажет, что никогда не было такой мощи, как мощь Соединенных Штатов», - сказал Трамп журналистам перед посадкой на самолет.

На вопрос журналистов о том, общается ли он ежедневно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп сказал: «Я часто с ним разговариваю».

Комментарии президента США прозвучали на фоне заявлений Израиля о продолжении ударов по Ирану в пятницу вечером по местному времени. Сообщается, что целями ударов стали иранские контрольно-пропускные пункты в Тегеране, правительственные здания и склады.

К слову, Трамп около часа назад отчитался, что США совершили одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока. По его словам, в результате ударов по острову Харг были уничтожены все военные объекты. При этом из «соображений приличия» он решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру.

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