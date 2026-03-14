Авианосец «Авраам Линкольн» выводит из строя системы ПВО Ирана

Авианосец «Авраам Линкольн» выводит из строя системы ПВО Ирана4
- 14.03.2026, 9:39
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Эскадрилья Growler на корабле действует как мощный мультипликатор силы.
Американский авианосец «Авраам Линкольн», стоимость которого составляет 6,8 миллиарда долларов, с начала 2026 года несет службу на Ближнем Востоке в составе 3-й авианосной ударной группы. Экипаж судна насчитывает почти 5680 человек, а авианосец способен одновременно поддерживать до 90 самолетов и вертолетов, включая эскадрильи EA-18G Growler, которые выполняют задачи поддержки операции Epic Fury против Ирана.
Об этом пишет cursorinfo.co.il.
EA-18G Growler — это специализированный самолет для электронной борьбы, построенный на базе F/A-18F Super Hornet. Несмотря на то что пустой самолет способен развивать скорость до 1,8 Маха, при полной загрузке с контейнерами помех его реальная максимальная скорость снижается до примерно 1,5 Маха, что эквивалентно около 1800 км/ч. Маневренность Growler сравнима с маневренностью истребителя, поэтому он может сопровождать авиацию непосредственно в зонах повышенной опасности.
Самолет использует современные тактические контейнеры ALQ-99 для создания помех на высоких и низких частотах. Кроме того, он оснащен системами Next Generation Jammer, которые перехватывают сигналы вражеских радаров, анализируют их и возвращают обратно специально подготовленные сигналы, дезориентируя операторов. Это позволяет либо создавать ложные цели на экранах противника, либо полностью «ослеплять» его системы. Уникальная особенность Growler заключается в способности самолетов обмениваться данными в реальном времени. Три самолета, летящие в формации, могут мгновенно передавать друг другу информацию, триангулируя местоположение противника до очень небольшой зоны. Это дает возможность точно наводить оружие, не излучая радиолокационные сигналы, которые могли бы быть обнаружены врагом.
В ходе последних операций самолеты Growler успешно подавляли системы ПВО Ирана, включая российские С-300 и С-400, а также радары дальнего обнаружения, среди которых китайские JY-27A. Без работающих радаров эти батареи «земля-воздух» не способны фиксировать приближение угроз, что создает безопасные коридоры для точных авиаударов.
Эскадрилья Growler действует как мощный мультипликатор силы, защищая крупные формирования ударной авиации. С их помощью можно создать защитный «купол» над более чем 150 военными самолетами, включая стелс-бомбардировщики B-2 и истребители F-35.
Хотя основная задача Growler — электронное глушение, он также вооружен для других миссий. На борту находятся противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM для уничтожения активных радаров противника и ракеты «воздух-воздух» AIM-120 для самообороны. Для управления комплексной системой в кабине находятся два специалиста: пилот спереди и офицер электронной борьбы сзади, который управляет оборудованием для создания помех.
Разработка EA-18G Growler началась в 2007 году для замены устаревших EA-6B Prowler, и самолеты были введены в эксплуатацию в конце 2009 года. На сегодняшний день это единственная современная специализированная платформа для электронной атаки, которая будет обеспечивать защиту ударных сил как минимум до 2040 года.