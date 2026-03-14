Ракета попала в посольство США в Багдаде 14.03.2026, 10:22

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Посольство США в Багдаде

Фото: Getty Images

Вспыхнул пожар.

На территории посольства США в Багдаде ракета попала в вертолетную площадку. Над дипломатическим комплексом поднялся столб дыма.

Как сообщает АР.

Об ударе ракеты изданию сообщили два представителя иракских сил безопасности.

На видео, обнародованном Associated Press, видно, как в субботу утром над территорией дипломатической миссии поднимается столб дыма.

Комплекс американского посольства в иракской столице является одним из крупнейших дипломатических объектов США в мире. Ранее он неоднократно становился целью для ракетных ударов и атак беспилотников, которые, по данным властей, осуществляют связанные с Ираном военизированные группировки.

В посольстве США в Багдаде пока не комментировали инцидент.

Накануне, в пятницу, дипмиссия обновила предупреждение по безопасности для Ирака до четвертого уровня. В сообщении отмечалось, что Иран и связанные с ним ополчения ранее совершали атаки на граждан США, их интересы и инфраструктуру и могут продолжать такие действия.

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