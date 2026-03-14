закрыть
19 июня 2026, пятница, 10:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ракета попала в посольство США в Багдаде

  • 14.03.2026, 10:22
  • 3,470
Ракета попала в посольство США в Багдаде
Посольство США в Багдаде
Фото: Getty Images

Вспыхнул пожар.

На территории посольства США в Багдаде ракета попала в вертолетную площадку. Над дипломатическим комплексом поднялся столб дыма.

Как сообщает АР.

Об ударе ракеты изданию сообщили два представителя иракских сил безопасности.

На видео, обнародованном Associated Press, видно, как в субботу утром над территорией дипломатической миссии поднимается столб дыма.

Комплекс американского посольства в иракской столице является одним из крупнейших дипломатических объектов США в мире. Ранее он неоднократно становился целью для ракетных ударов и атак беспилотников, которые, по данным властей, осуществляют связанные с Ираном военизированные группировки.

В посольстве США в Багдаде пока не комментировали инцидент.

Накануне, в пятницу, дипмиссия обновила предупреждение по безопасности для Ирака до четвертого уровня. В сообщении отмечалось, что Иран и связанные с ним ополчения ранее совершали атаки на граждан США, их интересы и инфраструктуру и могут продолжать такие действия.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип
Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук
Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько