Ракета попала в посольство США в Багдаде
- 14.03.2026, 10:22
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Вспыхнул пожар.
На территории посольства США в Багдаде ракета попала в вертолетную площадку. Над дипломатическим комплексом поднялся столб дыма.
Как сообщает АР.
Об ударе ракеты изданию сообщили два представителя иракских сил безопасности.
На видео, обнародованном Associated Press, видно, как в субботу утром над территорией дипломатической миссии поднимается столб дыма.
Комплекс американского посольства в иракской столице является одним из крупнейших дипломатических объектов США в мире. Ранее он неоднократно становился целью для ракетных ударов и атак беспилотников, которые, по данным властей, осуществляют связанные с Ираном военизированные группировки.
В посольстве США в Багдаде пока не комментировали инцидент.
Накануне, в пятницу, дипмиссия обновила предупреждение по безопасности для Ирака до четвертого уровня. В сообщении отмечалось, что Иран и связанные с ним ополчения ранее совершали атаки на граждан США, их интересы и инфраструктуру и могут продолжать такие действия.